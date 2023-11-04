Как военному уехать во время отпуска за границу: подробное разъяснение юристов

Украинские военные имеют право уйти в отпуск на 20 дней. Пока в украинском законодательстве нет прямого разрешения на выезд за границу военнослужащим во время отпуска. В то же время это могут решать в индивидуальном порядке.

В некоторых случаях военный во время отпуска может уехать за границу. Как это сделать, рассказали юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник.

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Выезд военного за границу во время отпуска

Отпуск военных во время военного положения регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Летом Верховная Рада приняла законопроект №9342, который увеличил продолжительность такого отпуска на 20 дней.

Сразу заметим, что прямого разрешения на выезд для военнослужащих за границу закон, по словам юристов, не предусмотрен. Впрочем, этот запрос может быть рассмотрен в индивидуальном порядке.

Так, чтобы получить законную возможность уехать из Украины, военный должен подать рапорт на отпуск, в котором дать подтверждение, что у него есть основания для выезда за границу.

В частности, если его супруга и дети в другой стране. Тогда военный должен подать свидетельства о браке и рождении ребенка, а также документы, доказывающие пребывание семьи за границей,

– объяснили специалисты.

Отмечают, что далее командир воинской части принимает решение, разрешить такой отпуск.

Что дальше: не будет ли проблем на границе

Юристы отмечают, что соответствующее решение должно быть закреплено в соответствующем приказе. Также можно использовать отпускной билет, где будет указан срок отпуска и разрешение на выезд за границу.

Что может изменить ситуацию

! Разрешение командования не дает стопроцентной гарантии, что пограничники разрешат военному уехать из Украины.

В перспективе выезд военного за границу на время отпуска может быть урегулирован. Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8090 от 30 сентября 2022 года, который предлагает юридически закрепить разрешение на выезд за границу военным, которые "не менее 90 дней принимали участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересам государства". А целью путешествия должно быть посещение родных.