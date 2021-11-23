Отработали применение ядерного оружия: в России испугались стратегических бомбардировщиков США

В Минобороны России уверены, что США активно отрабатывали применение ядерного оружия. По мнению главы министерства Сергея Шойгу, именно ради этого американские бомбардировщики подлетали на расстояние 20 километров к российской границе.

По словам Шойгу, российские военные фиксируют существенный рост активности авиации ВВС США. Об этом он рассказал во время встречи с министром обороны Китая Вэй Фенхе.

Важно Авиационный удар – козырь в рукаве Путина, мы к этому готовы, – военный волонтер Римарук

За месяц россияне насчитали 30 вылетов американских самолетов

За последний месяц совершено около 30 вылетов к границам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года,

– сказал Шойгу.

Министр обороны государства-агрессора убеждает, что во время учений стратегических сил США Global Thunder 10 бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России с обоих направлений – западного и восточного.

Шойгу отметил "геополитическую турбулентность"

По словам Шойгу, ближайшее расстояние, на которое американские самолеты приближались к границе, – 20 километров.

Интересно, что такое заявление Шойгу озвучил на встрече с китайским министром. Именно Китай Россия позиционирует как одного из важнейших стратегических партнеров. По мнению министра государства-агрессора, это партнерство особенно актуально в условиях "геополитической турбулентности".

Между тем Возможность наступления России на Украину будет зависеть от нескольких факторов, – Кулеба

Коротко о напряжении между США и Россией относительно помощи Украины: