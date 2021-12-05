Отравились газом: в Виннице в доме нашли тела троих человек
5 декабря 2021 , 16:59Читати новину українською
Источник:полиция Винницкой области
В Виннице в частном доме 4 декабря нашли мертвыми троих человек. По предварительной информации, они могли отравиться угарным газом.
О смерти людей полицейским сообщили медики. В доме нашли тела 50-летнего хозяина и двоих знакомых: 25-летнего мужчины и 34-летней женщины.
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Предварительная причина – газ
Так, по предварительной версии, люди могли умереть из-за отравления угарным газом. В доме было печное отопление.
Открыли уголовное производство с отметкой "несчастный случай". Сейчас обстоятельства выясняют.
Как избежать отравления угарным газом
- Чтобы не отравиться угарным газом, в помещение должен быть постоянный доступ свежего воздуха и беспрепятственный выход отработанных газов через вентиляцию.
- При отравлении следует немедленно вызвать скорую помощь, а пострадавшего сразу же вывести на улицу. Также стоит ослабить одежду, чтобы ему было легче дышать.
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