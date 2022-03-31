Отраженные атаки, разрушенная техника и уничтоженные воздушные цели: ВСУ сдерживают оккупантов

31 марта 2022 , 08:22
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Украинская группировка Воздушных Вооруженных Сил Украины продолжает уничтожать врага. Так, в течение 30 марта, им удалось ликвидировать 7 воздушных единиц российской техники.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, обнародованной утром 31 марта. 

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Что известно о свежих потерях врага 

Генштаб сообщает, что за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей российской техники. Это в частности:

  • 4 самолета,
  • БПЛА (беспилотный летательный аппарат),
  • 2 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники,
– говорится в сводке. 

Кроме того, противник понес потери и в живой силе.

Обратите внимание – оперативная информация по состоянию на 06:00 31.03.2022 относительно российского вторжения

 

Автор: Юлія Бабич