Отраженные атаки, разрушенная техника и уничтоженные воздушные цели: ВСУ сдерживают оккупантов

Украинская группировка Воздушных Вооруженных Сил Украины продолжает уничтожать врага. Так, в течение 30 марта, им удалось ликвидировать 7 воздушных единиц российской техники.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, обнародованной утром 31 марта.

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Что известно о свежих потерях врага

Генштаб сообщает, что за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей российской техники. Это в частности:

4 самолета,

БПЛА (беспилотный летательный аппарат),

2 крылатые ракеты.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники,

– говорится в сводке.

Кроме того, противник понес потери и в живой силе.

Обратите внимание – оперативная информация по состоянию на 06:00 31.03.2022 относительно российского вторжения