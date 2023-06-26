Отреагировали только через сутки: в Китае высказались по поводу мятежа в России
Источник:МИД Китая
В Китае спустя более суток наконец-то оценили события, происходившие в России 23 – 24 июня. Неудачный мятеж Евгения Пригожина там, как и в большинстве государств мира, назвали "внутренним делом самой России".
Свою оценку на случившееся дали в Министерстве иностранных дел Китая. Так, в Поднебесной уточнили, что события – это лишь внутренние дела России.
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Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всесторонний стратегический партнер для координации новой эры Китай поддерживает Россию в поддержке национальной стабильности и достижении развития и процветания,
– подчеркнул спикер МИД.
В преддверии события в России в Пекине не комментировали.
Заметим, что ранее представитель ЕС по внешней и политике безопасности Питер Стано заявил, что истинные намерения Китая непрозрачны, однако он, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане. Более того, вероятно, как-то "держит Владимира Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости в войне".
При этом Пекин использует Москву для собственной выгоды, пытаясь превратить Россию в лояльную и зависимую от него страну.
Мятеж Пригожина: что известно о его "походе на Москву"
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что минобороны России якобы обстреляли тыловые позиции вагнеровцев.
- Затем он пообещал отомстить, сказал, что "виновные будут наказаны" и объявил Шойгу и минобороны России войну.
- Спустя еще некоторое время Пригожин сказал, что вагнеровцы двигаются на Москву. По дороге они захватили военные объекты в Ростове и Воронеже, а также сбили несколько вертолетов и самолетов. Под раздачу попала и нефтебаза в Воронеже.
- Наемники "повара Путина" были в 200 километрах от Москвы, и уже вечером самопровозглашенный белорусский президент Лукашенко провел с ним переговоры. После них Пригожин заявил, что разворачивает колонны и останавливает мятеж. Вагнеровцы должны были вернуться в полевые лагеря, а с их владельца в России сняли обвинения и отправили в Белоруссию.