Отрезали часть села от дороги: сильные селевые потоки сошли на Закарпатье

19 июля 2021 , 14:55
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Источник:

"Укринформ"

В горном селе Свобода Хустского района на Закарпатье, в результате сильного ливня сошли два селевых потока. Они отрезали часть села от дороги.

Потоки сошли вечером 18 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип.

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Два мощных селевых потока сошли на Закарпатье

В ГСЧС рассказали, что селевые потоки сошли в урочище Шистаков.

Один поток имел размер 15 на 5 метров, второй – 8 на 4. Селевой поток принес в деревню болото, камни, остатки деревьев,
рассказали в ведомстве.

Мощные селевые потоки сошли на Закарпатье / Фото ГСЧС

Спасатели рассказали, что:

  • дорогу от селевого мусора освободили спасатели поста села Синевир;
  • в населенном пункте восстановили проезд.

Местное издание "Мукачево.net" сообщило, что по состоянию на 18 июля, в селе Колочава уровень воды в реке существенно поднялся. Там бурная вода фактически смывала все на своем пути.

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Непогода на Закарпатье: коротко

  • На Закарпатье непогода бушевала 10 июля. Там подтопило дворы, дороги и дома местных жителей. В частности пострадали 4 горных населенных пункта.
  • Из-за непогоды в поселке Ясиня исчез мужчина, который пошел спасать коня.
  • Впоследствии заключили, что паводковые воды подтопили 171 домохозяйство. В частности, 101 жилой дом, а 1 здание разрушено вообще. По состоянию на 12 июля спасатели еще ликвидировали последствия непогоды.
  • 14 июля стало известно, что на Раховщине 12-летняя Татьяна Тулайдан спасла от стихии своего брата и 3 соседских детей. Когда вода начала затапливать их дом, храбрая девочка забрала детей и успокоила.
Автор: Діана Квасневська