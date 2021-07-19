Отрезали часть села от дороги: сильные селевые потоки сошли на Закарпатье

В горном селе Свобода Хустского района на Закарпатье, в результате сильного ливня сошли два селевых потока. Они отрезали часть села от дороги.

Потоки сошли вечером 18 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Федор Филип.

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Два мощных селевых потока сошли на Закарпатье

В ГСЧС рассказали, что селевые потоки сошли в урочище Шистаков.

Один поток имел размер 15 на 5 метров, второй – 8 на 4. Селевой поток принес в деревню болото, камни, остатки деревьев,

– рассказали в ведомстве.

Мощные селевые потоки сошли на Закарпатье / Фото ГСЧС

Спасатели рассказали, что:

дорогу от селевого мусора освободили спасатели поста села Синевир;

в населенном пункте восстановили проезд.

Местное издание "Мукачево.net" сообщило, что по состоянию на 18 июля, в селе Колочава уровень воды в реке существенно поднялся. Там бурная вода фактически смывала все на своем пути.

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