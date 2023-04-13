Не все так просто: военный обозреватель сказал, зачем слили видео казни украинского пленника

На днях весь мир ошеломило видео с безжалостным убийством украинского военнопленного. Предполагают, что это сделали вагнеровцы. Уже даже отталкиваясь от этого факта, возникает несколько версий о мотивах и казни, и публикации видео.

Появление ужасного видео на просторах Интернета может быть рассчитано как на украинцев, так и на россиян. Различные варианты преследуют разные цели. Об этом 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович.

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Не первый раз для вагнеровцев

В российских медиа 13 апреля появилась информация о том, что один российский военный, бежавший в Норвегию, узнал на жестоком видео с казнью украинского пленника своих "коллег" из ЧВК "Вагнера".

Это (подтверждение лиц на видео – 24 Канал) совершенно не изменяет сути этого дела. Но почему-то меня не удивляет, что это именно вагнеровцы,

– отметил военный обозреватель.

В 2017 году в Сирии в сеть попало подобное видео, где военные жестоко пытали и заживо резали сирийца. Позже по этому случаю начали расследование. Правоохранители все же нашли людей, причастных к кровавому убийству. Они оказались боевиками из ЧВК "Вагнера".

Денис Попович о цели публикации видео с казнью украинского военного: смотреть видео

Цель публикации видео

По мнению военного обозревателя это вполне могла быть "инициация" новых бойцов ЧВК или же обычная акция устрашения. Она может быть направлена как на украинском, так и на внутреннего потребителя.

"Мол, смотрите, как мы поступаем с военнопленными, поэтому никоим образом не сдавайтесь в плен, потому что украинцы так же поступят с вами. Теперь – хотя бы для мести", – подчеркнул Попович.

Это подпадает под тезисы, которые есть в поправках к русскому закону о мобилизации. Россиянам не оставляют ни одного выбора, кроме как уйти воевать: ни сдаться в плен, ни убежать от мобилизации.

Впрочем, само появление таких видео на просторах интернета не бывает случайным. Когда соответствующие материалы появляются на широкий круг – это кому-то нужно.

Я уже назвал несколько возможных причин. Но нельзя исключать версию, что если сейчас выяснится, что это были вагнеровцы, то это может быть антикейс для Пригожина и антипиарная кампания против него,

– заявил Попович.

Все потому, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активно себя продвигает и в политическом, медийном и политическом планах. Если установят причастность вагнеровцев к казни украинского военного и сопоставят подобный случай в Сирии, это может сильно ударить по репутации Пригожина.

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