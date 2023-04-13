Не все так просто: военный обозреватель сказал, зачем слили видео казни украинского пленника
На днях весь мир ошеломило видео с безжалостным убийством украинского военнопленного. Предполагают, что это сделали вагнеровцы. Уже даже отталкиваясь от этого факта, возникает несколько версий о мотивах и казни, и публикации видео.
Появление ужасного видео на просторах Интернета может быть рассчитано как на украинцев, так и на россиян. Различные варианты преследуют разные цели. Об этом 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович.
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Не первый раз для вагнеровцев
В российских медиа 13 апреля появилась информация о том, что один российский военный, бежавший в Норвегию, узнал на жестоком видео с казнью украинского пленника своих "коллег" из ЧВК "Вагнера".
Это (подтверждение лиц на видео – 24 Канал) совершенно не изменяет сути этого дела. Но почему-то меня не удивляет, что это именно вагнеровцы,
– отметил военный обозреватель.
В 2017 году в Сирии в сеть попало подобное видео, где военные жестоко пытали и заживо резали сирийца. Позже по этому случаю начали расследование. Правоохранители все же нашли людей, причастных к кровавому убийству. Они оказались боевиками из ЧВК "Вагнера".
Денис Попович о цели публикации видео с казнью украинского военного: смотреть видео
Цель публикации видео
По мнению военного обозревателя это вполне могла быть "инициация" новых бойцов ЧВК или же обычная акция устрашения. Она может быть направлена как на украинском, так и на внутреннего потребителя.
"Мол, смотрите, как мы поступаем с военнопленными, поэтому никоим образом не сдавайтесь в плен, потому что украинцы так же поступят с вами. Теперь – хотя бы для мести", – подчеркнул Попович.
Это подпадает под тезисы, которые есть в поправках к русскому закону о мобилизации. Россиянам не оставляют ни одного выбора, кроме как уйти воевать: ни сдаться в плен, ни убежать от мобилизации.
Впрочем, само появление таких видео на просторах интернета не бывает случайным. Когда соответствующие материалы появляются на широкий круг – это кому-то нужно.
Я уже назвал несколько возможных причин. Но нельзя исключать версию, что если сейчас выяснится, что это были вагнеровцы, то это может быть антикейс для Пригожина и антипиарная кампания против него,
– заявил Попович.
Все потому, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активно себя продвигает и в политическом, медийном и политическом планах. Если установят причастность вагнеровцев к казни украинского военного и сопоставят подобный случай в Сирии, это может сильно ударить по репутации Пригожина.
Россияне казнили украинского военнопленного: главное
- Недавно соцсети всколыхнуло видео, где российские военные отрезают голову еще живому украинскому пленнику. Предполагают, что видео сняли где-то недалеко от Бахмута.
- Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что, к сожалению, таких случаев могло и может быть множество. Он добавил, что разослал омбудсменам разных стран это видео с просьбой, чтобы "они в своих странах продолжали лоббировать вопросы поддержки Украины".
- Напомним, что Россия сейчас до сих пор председательствует в ООН. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал немедленно исключить Россию из Совбеза ООН, заявляя, что россияне поступают хуже ИГИЛ.