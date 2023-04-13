Поява жахливого відео на просторах інтернету може бути розрахована як на українців, так і на росіян. Різні варіанти переслідують різні цілі. Про це 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович.

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Не перший раз для вагнерівців

У російських медіа 13 квітня з'явилась інформація про те, що один російський військовий, який втік до Норвегії, впізнав на жорстокому відео зі стратою українського полоненого своїх "колег" із ПВК "Вагнера".

Це (підтвердження осіб на відео – 24 Канал) абсолютно не змінює суті цієї справи. Але чомусь мене не дивує, що це саме вагнерівці,

– зазначив військовий оглядач.

2017 року в Сирії в мережу потрапило подібне відео, де військові жорстоко катували та живцем різали сирійця. Пізніше за цим випадком почали розслідування. Правоохоронці все ж знайшли людей, які були причетними до кривавого вбивства. Вони виявились бойовиками з ПВК "Вагнера".

Денис Попович про мету публікації відео зі стратою українського військового: дивитись відео

Мета публікації відео

На думку військового оглядача це цілком могла бути "ініціація" нових бійців ПВК або ж звичайна акція залякування. Вона може бути спрямована як на українців, так і на внутрішнього споживача.

"Мовляв, дивіться, як ми вчиняємо з військовополоненими, тому жодним чином не здавайтеся в полон, бо українці так само вчинять із вами. Тепер – хоча б для помсти", – наголосив Попович.

Це підпадає під тези, які є в поправках до російського закону про мобілізацію. Росіянам не залишають жодного вибору, окрім піти воювати: ні здатися у полон, ні втекти від мобілізації.

Втім сама поява таких відео на просторах інтернету не буває випадковою. Коли відповідні матеріали з'являються на широкий загал – це комусь потрібно.

Я вже назвав декілька ймовірних причин. Але не можна виключати версію, що якщо зараз з'ясується, що це були вагнерівці, то це може бути "антикейс" для Пригожина та антипіарна кампанія проти його нього,

– заявив Попович.

Усе через те, що засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин активно себе просуває і політичному, медійному та політичному планах. Якщо встановлять причетність вагнерівців до страти українського військового та зіставлять подібний випадок у Сирії, то це може дуже вдарити по репутації Пригожина.

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