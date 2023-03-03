Малюк и Буданов "должны испугаться": бабки из "отрядов Путина" взялись угрожать

Бабки из "отрядов Путина", наивно полагающие, что их мнение кого-то интересует, записали очередное обращение. На этот раз – к российской Госдуме.

Пока их бункерный краш ссорится с любовницей, стрекозы из отряда Путина играют в блоггерок Очередное эпическое видео распространили российские телеграмм-каналы, сообщает 24 канал.

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Бабки жалуются из-за "инцидента" в Брянской области и просят признать ВСУ, ГУР и СБУ террористами.

Отряд Путина предупредил думу, что пока ее "только просят принять такое решение". Очевидно, дальше бабки отправятся в охоту за Вячеславом Володиным – ее руководителем.

Интересно, что среди них не видно главной поклонницы Путина – бабушки с морковными волосами. Надеемся, с ней все хорошо. Или на концерте у Кобзона – новая слушательница.

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Эпическая деятельность "отряда Путина"

"Отряд Путина" продолжает активную деятельность. Интересно, что бабки пьют, потому что креатива им не занимать. В частности, они уже обещали подарить футболки с надписью "Отряды Путина" каждому, кто сожжет немецкий танк "Леопард". Такого уровня угроз не ожидал, пожалуй, даже канцлер Олаф Шольц.