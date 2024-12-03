Резерв+ получит новые функции: Минобороны работает над трекингом повесток

Минобороны Украины рассматривает возможность внедрения функции онлайн-трекинга повесток в мобильном приложении Резерв+. Такой функционал может появиться после внесения соответствующих изменений в законодательство.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона. По ее словам, пользователи активно предлагают добавить трекинг повесток.

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Военнообязанные смогут отслеживать повестки онлайн

Эта функция позволит военнообязанным отслеживать все этапы отправки бумажной повестки.

Технически организовать трекинг не сложно. Мы сейчас прорабатываем нормативную часть, оцениваем плюсы, минусы и возможные риски. Если правительство поддержит и будет принято соответствующее законодательство, мы сможем разработать этот функционал очень быстро,

– заявила Черногоренко.

Заместитель министра также отметила, что в ближайшее время в Резерв+ могут появиться:

повторное обновление военно-учетных данных,

запуск отсрочек через приложение,

возможность подписания смартконтрактов.

Мы стремимся, чтобы до конца 2025 года все сервисы ТЦК были интегрированы в Резерв+, создав полноценную цифровую альтернативу бумажной бюрократии,

– объяснила она.

Что такое Резерв+

Мобильное приложение Резерв+ было запущено весной 2024 года как электронный кабинет военнообязанных.

Через него можно:

обновлять военно-учетные данные,

просматривать информацию из реестра "Оберіг",

формировать военно-учетные документы.

Новая функция онлайн-трекинга повесток может стать важным шагом в цифровизации воинского учета.