Отсрочил вторжение в Украину, – Жданов о последствиях разговора Путина и Байдена

Состоялись переговоры американского президента Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Для России они стали провальными.

Ведь страна-оккупант не достигла результатов, которых хотела. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

До темы В США до сих пор не знают, принял ли Путин решение о нападении на Украину

Время для модернизации ВСУ

По его словам, переговоры президентов на некоторое время отсрочили нападение на Украину.

Думаю, что они (переговоры – 24 канал) отсрочили, сделали невозможным вторжение на практике,

– подчеркнул Жданов.

Он пояснил, что это время можно использовать для того, чтобы заняться собственной обороноспособностью и Вооруженными силами.

Сегодня (8 декабря – 24 канал) утром у Путина провели ряд совещаний со всеми силовиками. Так они оценивают свои возможности, в частности в военном плане. Олег Жданов Военный эксперт

Какие шаги нужно предпринять

Украинское военно-политическое командование за время отсрочки должно учесть ошибки предыдущих лет. В частности надо:

немедленно разрабатывать программу модернизации Вооруженных сил;

составлять запросы на поставку оружия и получать его;

пересмотреть военный бюджет по увеличению оборонных программ, переоснащению и закупке новых образцов для ВСУ.

"Такие шаги нужно осуществить, чтобы это время не прошло даром", – подчеркнул военный эксперт.

Возможно новая волна наращивания войск, – Жданов

Он отметил, что деньги на это есть, но нужно определить приоритеты. Мол, если строить оборону, то надо 2 – 3 года напрячься и потратить достаточное количество денег из бюджета на модернизацию ВСУ.

"Если не ставить ВСУ в приоритете, то мы через некоторое время можем наблюдать новую волну конфронтации и наращивание войск у границ", – добавил Жданов.

Главное о разговоре Путина и Байдена

Владимир Путин провел видеоразговор с Джо Байденом.

Последний отказался идти на уступки относительно будущего Украины в Организации Североатлантического договора.

Также Байден четко дал понять Путину, что США готовы сделать то, чего не делали в 2014 году, и они верят, что Европа их в этом поддержит.

Жданов назвал последствия разговора Путина и Байдена: смотрите видео