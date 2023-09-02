"Если вы пригодны, обучение подождет": Данилов об отмене отсрочки для определенных студентов

Украинские чиновники рассматривают возможность отменить отсрочку для тех военнообязанных, которые получают второе или третье высшее образование. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, если мужчина может служить, то обучение подождет.

Недавно в Верховной Раде заговорили о том, что в условиях войны будет справедливым предоставлять отсрочку только тем студентам, которые получают высшее образование впервые. С этим согласился секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

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Высшее образование и мобилизация

Со слов Данилова понятно, что поступление в университет, чтобы не служить в ВСУ, это вопрос морали. Отменять ли такую возможность для отсрочки, должны решить в Министерстве образования и науки в ближайшее время.

Минобразования будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом – от 40 до 50 лет – решили получать второе, а то и третье образование. Если вы можете служить в армии, пригодные, то подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство.

Контекст

Первым с предложением отменить такую щель в законодательстве выступил представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Федор Вениславский. Он также является членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

По его словам, если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения. Вениславский констатировал, что после начала большой войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

В то же время важно понимать, что пока соответствующая инициатива не была принята на законодательном уровне. То есть отсрочку от мобилизации имеют все студенты высших учебных заведений и колледжей, которые учатся на дневной или дуальной форме.