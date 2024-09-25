Все отсрочки от мобилизации будут действовать до 9 ноября: что дальше

Отсрочки от мобилизации имеют действие до 9 ноября. Далее вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации. После этого отсрочку необходимо продолжать.

Об этом сообщил представитель областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Полтавской области Роман Истомин во время брифинга.

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Истомин отметил, что максимальный срок предоставления отсрочки – 90 дней. Впрочем, все документы будут действовать до 9 ноября, после чего их нужно будет продолжить.

"Отсрочка, предоставлена, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации, и мужчины заново будут оформлять отсрочку, или она продолжится через единый государственный реестр", – пояснил спикер.

Он также отметил, что мужчинам придется самостоятельно заниматься этим процессом.

Продление отсрочки

Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу, военнообязанный должен подать на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности через приложение "Резерв+".

"В случае продления срока мобилизации, проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", – добавил Роман Истомин.

Если с помощью реестра провести проверку невозможно, ТЦК и СП сообщает человеку о необходимости предоставления соответствующих документов.

Обратите внимание! В случае, если комиссия решит отказать в предоставлении отсрочки, военнообязанного направляют на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.