Студентам в возрасте 30+ лет могут оставить отсрочку: что известно о новом законопроекте

Некоторые военнообязанные мужчины специально снова поступили в вузы для получения отсрочки от мобилизации. После этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий лишить такого права "взрослых" студентов. Однако недавно появился еще один документ.

Не так давно появился законопроект №9672, предлагающий изменить статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и отменить отсрочку для некоторых студентов. А после этого в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект №9672-2.

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Что предлагает этот законопроект

Новый проект закона предлагает убрать 30-летний возраст из перечня условий непредоставления отсрочки от мобилизации. В случае его принятия призыву на военную службу во время мобилизации не будут подлежать соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и впервые получают следующий уровень образования, который выше ранее полученного. Также отсрочку получат аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме.

Кроме этого авторы законопроекта предлагают предоставить отсрочку тем, кто получает высшее образование по дневной или дуальной форме обучения по специальностям, которым предоставляется особая поддержка, независимо от наличия полученного ранее уровня образования. Речь идет о дефицитных специальностях, необходимых для восстановления экономики Украины. Их перечень вслучае принятия документа будет определять МОЗ.

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