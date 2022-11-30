Не принимают документы на отсрочку от мобилизации: юристы объяснили, что делать

Если у вас есть основания для получения отсрочки от мобилизации, то их должны учесть в ТЦК. Но бывают случаи, когда сотрудники игнорируют соответствующие документы. Что тогда делать?

Советами для тех, чьи документы на отсрочку не принимают, поделилась адвокат Анастасия Иванченко. Она рассказала, что делать тем, кого стремятся мобилизовать несмотря на то, что у него есть основания избежать этого. Читайте дальше, как поступать в таком случае.

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Напомним, что в Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. Это означает, что военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу в любой момент.

На какие трудности наталкиваются призывники

По словам адвоката, в военкоматах могут создавать ряд препятствий. Их встречают те, кто имеет заявление и документы, которые являются основанием для получения отсрочки от мобилизации. Это может быть:

отказ вообще принять документы, аргументирующие предоставление отсрочки военнообязанному;

принимают заявление, но отказываются ставить отметку об этом;

принимают заявление, но отказываются военнообязанному на руки выдать справку;

требуют предоставить документы, которые для получения отсрочки не нужно предоставлять.

Что делать, если ТЦК документы не принимает

Адвокат отметила, что военкоматы в большинстве своем игнорируют момент, касающийся отсрочки в связи с мужем или женой с инвалидностью. Заметим, что этот пункт в Законе о мобилизации прописан.

По мнению Анастасии Иванченко, лучше всего в таком случае обратиться за профессиональной помощью. Консультация с адвокатом может помочь отстоять свои права.

По ее словам, приход в военкомат совместно с юристом оказывает большое влияние на сотрудников. Они более оперативно начинают реагировать на нарушение прав военнообязанных и военнослужащих. Кроме того, пытаются без затягивания времени устранять эти правонарушения.

А вот в этом материале мы рассказывали, какие причины позволяют не прийти в военкомат, если вы получили повестку. Сразу же подчеркиваем, что игнорировать документы, выданные сотрудниками военкоматов, не стоит. Помните, что вас может ожидать как административная, так и уголовная ответственность.

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