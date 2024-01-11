"Не дают автоматически": что нужно для получения отсрочки от мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Есть определенные категории лиц, которые имеют право на отсрочку от службы. Однако ее не дают автоматически.

Отсрочку от мобилизации невозможно получить автоматически, даже если для этого есть веские причины. Так, для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление, прийти в ТЦК лично самому.

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Как оформить отсрочку от службы

Диана Тернова, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры", рассказала, что следует учесть тем, кто имеет право на отсрочку.

Сейчас многие считают, что отсрочка предоставляется автоматически, и ничего для ее оформления делать не нужно. Тернова подчеркнула, что следует помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП.

Учитывая практику, бывают не редкие случаи, когда люди, имея основания для отсрочки, все равно защищают Родину, соглашаясь на добровольную мобилизацию. Так что право на отсрочку – это право, однако его необходимо реализовать,

– объясняет правовед.

Четкий перечень лиц, имеющих право на отсрочку, предусмотрен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Юрист отметила, что для того, чтобы реализовать свое право на отсрочку, необходимо учитывать несколько важных моментов.

Во-первых, как отметила Тернова, нужно написать заявление на оформление отсрочки.

К этому нужно подходить ответственно, обоснованно, кратко изложить обстоятельства и ссылаясь на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и попросить предоставить отсрочку. Следует добавить к заявлению документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства для отсрочки. В дальнейшем после прохождения ВЛК ожидать ответа на предоставление отсрочки,

– объяснила Диана Тернова.

Так, основными советами являются:

написать обоснованное заявление;

собрать и заверить нотариально все необходимые документы, подтверждающие получение отсрочки;

зарегистрировать заявление с документами в ТЦК и СП;

не проходить ВЛК, пока не зарегистрируете заявление с документами.

Юрист подчеркнула, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

"То есть, например, если вам уже 35 лет, а у вас до сих пор есть приписная или старая справка из военкомата, то пока не обновите данный документ, то не сможете получить отсрочку", – советует Тернова.

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