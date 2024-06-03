Отсрочка от мобилизации в Украине: в ТЦК дали детальное разъяснение по ее получению

Уже более двух лет Украина борется с российской агрессией. Продолжается всеобщая военная мобилизация, однако есть определенные группы граждан, которые могут получить отсрочку.

Порядок проведения призыва граждан на службу по мобилизации утвердило правительство в постановлении №560 от 16 мая 2024 года. Соответствующий документ пока является единственным актом, который конкретизирует механизм по вопросу отсрочки для военнообязанных.

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Кто принимает решение об отсрочке

Рассмотрение заявлений об отсрочке военнообязанных осуществляет специальная комиссия при районных или городских ТЦК и СП. Председательствует в комиссии руководитель ТЦК или обособленного отдела.

В состав комиссии входят представители аппарата структурных подразделений:

образования и науки;

здравоохранения;

социальной защиты;

службы по делам детей;

ЦПАУ;

госадминистрации.

Комиссия проверяет основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Что делать, если есть основания для отсрочки

Военнообязанный, который не является забронированным за органами власти, должен лично подать заявление на имя председателя комиссии по форме, утвержденной постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560.

К заявлению следует приложить документы или их копии, подтверждающие право на отсрочку. На веб-странице постановления размещен перечень необходимых документов для различных оснований, таких как бронирование, опекунство, получение образования и тому подобное.

Комиссия рассматривает заявление и приложенные документы, при необходимости направляет запросы в органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право на отсрочку, или использует данные из публичных электронных реестров.

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Какие сроки рассмотрения вопроса об отсрочке

Комиссия обязана рассмотреть заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты их получения, но не позднее следующего дня после получения информации на запросы в органы государственной власти. На основе рассмотрения комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Решение комиссии оформляется протоколом.

Какие могут быть решения комиссии

В случае положительного решения военнообязанному выдается справка с указанием срока отсрочки.

В случае отказа в предоставлении отсрочки заявителя письменно уведомляют о причинах отказа, после чего лицо направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

В случае потери или изменения оснований для отсрочки комиссия может отменить или изменить свое предыдущее решение, о чем заявителя уведомляют письменно не позднее следующего дня после принятия решения.

Заявителя уведомляют о решении средствами телефонной, электронной связи или по почте не позднее следующего дня после принятия решения.

Решение об отказе можно обжаловать в суде.