Изменения в законе: кого обяжут доказывать право на отсрочку от мобилизации

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла обновленный законопроект о мобилизации. В нем есть ряд нововведений, которые в частности касаются отсрочки от военной службы.

Теперь мужчинам призывного возраста, которые получили инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года, необходимо повторно пройти медосмотр для подтверждения. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Евгения Кравчук.

К теме Эти изменения помогут военному руководству, – Зеленский о законопроекте по мобилизации

Отсрочка от призыва

Согласно обновленному законопроекту о мобилизации, люди с инвалидностью и лица, которые освобождены из плена и не изъявили желания продолжать служить, имеют право на освобождение от военной службы. Однако есть определенные нюансы, которые необходимо понимать.

При получении инвалидности (военного – 24 Канал) может произойти демобилизация, она и сейчас происходит. А вот те мужчины призывного возраста, которые получили инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медосмотр. Ни для кого не секрет, что были жалобы из-за покупки группы инвалидности. Но, опять же, это не будет касаться военных,

– отметила Евгения Кравчук.

Относительно опекунов лиц с инвалидностью в законопроекте изменений не было. Процедура осталась такой же, как и раньше – они не подлежат призыву на военную службу. Однако не может быть такого, что за одним человеком с инвалидностью ухаживает несколько человек, и все они записали себя опекунами.

Кого не смогут мобилизовать

Кто еще имеет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

женщины и мужчины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести и т.д., а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда и т.д;

усыновители, опекуны, попечители и другие лица, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или родителями, если человек сам нуждается в постоянном уходе по медицинскому или врачебному заключению;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

лица, которые имеют одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, заняты постоянным уходом за ним;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, выявленные во время Революции Достоинства;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования;

соискатели образования, которые зачислены в интернатуру;

граждане, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена (такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия);

военнообязанные до достижения 25-летнего возраста, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 101 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу (такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия).

Законопроект о мобилизации: важно знать