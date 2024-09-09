Можно ли оформить отсрочку дистанционно: ответ адвоката

В Украине отдельные категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации. Оформить ее нужно в ТЦК. Как оказалось, сделать это можно дистанционно.

Как получить отсрочку от призыва дистанционно рассказал адвокат Дмитрий Соловьев.

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Отсрочка по почте

По словам специалиста, военнообязанный имеет возможность подать заявление и подтверждающие документы в военкомат по почте заказным письмом с описью вложений.

Для того, чтобы оформить отсрочку по почте, военнообязанный должен:

собрать все документы, необходимые для подтверждения права на отсрочку;

сделать копии этих документов и заверить их у нотариуса;

написать заявление с просьбой предоставить отсрочку на имя председателя комиссии ТЦК, указав основания;

отправить просьбу предоставить справку о такой отсрочке, во избежание возможного задержания на улице или чтобы использовать эту справку для выезда за границу;

собранный пакет документов и заявление следует направить в адрес ТЦК и СП заказным письмом с описью и обратным уведомлением о вручении.

В военкомате такой запрос о предоставлении отсрочки должны рассмотреть в течение 5 суток. Адвокат также уточнил, что отсрочку нужно возобновлять каждые 90 дней.

К слову, с 18 июля 2024 года представители ТЦК получили право отправлять повестки военнообязанным по почте.