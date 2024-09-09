Як отримати відстрочку від призову дистанційно розповів адвокат Дмитро Соловйов.

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Відстрочка поштою

За словами фахівця, військовозобовʼязаний має можливість подати заяву та підтверджувальні документи до військкомату поштою рекомендованим листом з описом вкладень.

Для того, аби оформити відстрочку поштою, військовозобов'язаний повинен:

зібрати всі документи, необхідні для підтвердження права на відстрочку;

зробити копії цих документів та засвідчити їх у нотаріуса;

написати заяву з проханням надати відстрочку на ім'я голови комісії ТЦК, вказавши підстави;

надіслати прохання надати довідку про таку відстрочку, щоб уникнути можливого затримання на вулиці або щоб використовувати цю довідку для виїзду за кордон;

зібраний пакет документів та заяву слід направити на адресу ТЦК та СП рекомендованим листом з описом і зворотнім повідомленням про вручення.

У військкоматі такий запит про надання відстрочки мають розглянути протягом 5 діб. Адвокат також уточнив, що відстрочку потрібно поновлювати кожні 90 днів.

До слова, з 18 липня 2024 року представники ТЦК здобули право надсилати повістки військовозобов'язаним поштою.