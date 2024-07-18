Отсрочка от мобилизации для опеки или ухода: юрист объяснила в чем разница
Источник:РБК-Украина
Законом Украины предусмотрен ряд оснований для получения отсрочки от мобилизации. Одно из них – опека и уход за родителями с инвалидностью I и II группы
Юрист Тина Клецко обратила внимание на важные моменты в получении отсрочки для ухода и опеки над родными.
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Разница между опекой и уходом
Прежде всего, специалист, указала, что уход и опека – это разные понятия. Они отличаются способом и сроками оформления.
- Так, установления опекунства происходит через суд, который должен признать лицо недееспособным. Обычно сам процесс занимает от 6 месяцев. Установление ухода осуществляется через органы исполнительной власти и занимает ориентировочно до 2 месяцев;
- Опекун несет ответственность за совершение сделок от имени подопечного, управление его имуществом, обеспечение содержания и ухода за подопечным. Также опекунство можно установить также над лицом, которое не является родственником. Это возможно, если у этого лица нет других родных.
- Смотритель в свою очередь осуществляет помощь в повседневных делах, обеспечивает медицинское сопровождение, социальную и психологическую поддержку. Установление ухода над лицом, которое не является вашим родственником, невозможно.
По словам Клецко, опекунство устанавливается за лицом, которое является недееспособным. Оно не обязательно должно иметь инвалидность. В остальных случаях – оформляется уход.
Также юрист уточнила, что при установлении ухода и опеки обязательным фактором является факт совместного проживания смотрителя/опекуна и подопечного.
Как оформить отсрочку на основании опеки/ухода
Перед тем, как выбрать военнообязанного как кандидата в опекуны недееспособного лица, обращают внимание на следующие моменты:
- целесообразность назначения опекуном именно военнообязанного;
- дружеские ли отношения между ним и недееспособным лицом;
- есть ли у лица другие близкие родственники, которые могли бы выполнять обязанности опекуна.
Для оформления отсрочки на основании установления ухода основным необходимым документом является Акт установления факта осуществления ухода.
Соответственно в случае получения отсрочки после установления опеки, такими документами являются:
- решение суда о признании лица недееспособным;
- решение суда о назначении опекуна;
При наличии у военнообязанного необходимых документов для получения отсрочки от призыва на военную службу, он должен:
- написать заявление на предоставление отсрочки от призыва на военную службу;
- лично подать такое заявление (вместе с приложениями, предусмотренными постановлением КМУ №560) в ТЦК и СП.