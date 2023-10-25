Кто не будет подлежать призыву в ноябре: в Раде предлагают изменения по отсрочке от мобилизации

25 октября 2023, 11:10
Читати новину українською

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Согласно законодательству, отсрочку от призыва можно получить по пяти категориям.

Так, отсрочку от призыва предоставляют по состоянию здоровья, через профессиональную деятельность, бронирование, по семейным обстоятельствам, для получения образования и для занятия наукой и преподаванием.
 

Смотрите также Мобилизация в Украине: юрист объяснила, как можно обжаловать решение ВЛК

Кого не призывают в ноябре

Больше оснований для отсрочки предусмотрено по семейным обстоятельствам. Так, мобилизации не подлежат:

  • женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка младше 18 лет;
  • родители, опекуны, попечители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • лица, которые должны ухаживать за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;
  • имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;
  • опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным а также лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе - в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Какие изменения в отношении отсрочки от мобилизации можно ожидать

В настоящее время в Раде рассматривают несколько законопроектов, одни из которых предлагают увеличить количество лиц, подлежащих отсрочке от мобилизации, а другие – уменьшить.

Так, например, законопроект №10093 предусматривает добавление новых оснований для увольнения и отсрочки. Авторы этого документа отмечают, что в соответствии с действующим законодательством лица, которые могут уволиться со службы, не могут получить отсрочку и наоборот. Поэтому они предлагают разрешить и отсрочку, и увольнение следующим категориям лиц:

  • усыновители детей, которые во время усыновления были детьми сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • опекуны, попечители, приемные родители, родители воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет;
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • беременные женщины;
Тем временем народные депутаты предлагают лишить права на отсрочку некоторых студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров, старше 30 лет. Остальные должностные лица добиваются, чтобы отсрочку от мобилизации предоставляли независимо от возраста мужчинам, получающим второе или третье образование по специальностям, которые МОН определит важными для восстановления страны.
Автор: Анастасія Колеснікова