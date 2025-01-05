Отсрочки для родственников людей с инвалидностью уже в работе, – Черногоренко

В Украине некоторым категориям населения доступна отсрочка от мобилизации. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, когда отсрочку смогут получить родственники людей с инвалидностью.

Она отметила, что в Минобороны работают над тем, чтобы отсрочка от мобилизации стала доступной для родственников лиц, имеющих инвалидность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Черногоренко.

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Когда отсрочку смогут получить родственники людей с инвалидностью

Черногоренко объяснила процесс формирования отсрочки для родственников лиц с инвалидностью и отметила, что для того, чтобы сформировать отсрочку, "Оберіг" взаимодействует с другими реестрами. Она добавляет, что для налаживания этого взаимодействия нужно время и готовность реестров других министерств.

Заместитель министра также заявила, что в Министерстве обороны работают над оцифровкой отсрочек, чтобы граждане могли получать их онлайн, и пообещала сообщить о такой услуге как только она станет доступной.

Отметим, что для получения отсрочки нужно собрать все необходимые документы, лично посетить ТЦК по месту воинского учета и подать их на рассмотрение комиссии. В частности, отсрочка доступна для военнообязанных с бронированием, лиц с инвалидностью и временно непригодных к службе.