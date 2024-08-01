Кто потеряет отсрочку от мобилизации с 1 августа

1 августа 2024, 18:22
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Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, отменил право на отсрочку для некоторых военнообязанных. Речь идет о 10 категориях.

В то же время правила пересечения границы военнообязанными остаются неизменными. Для этого требуется наличие военно-учетных документов и основания для выезда.

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Кто не сможет получить отсрочку

После вступления в силу закона под номером 10449, право на отсрочку больше не имеют:

  • студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;
  • студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;
  • многодетные мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов.
  • лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;
  • отцы-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание;
  • некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);
  • лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
  • лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории;
  • мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми (военнообязанные, которые получили свидетельства о I и II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медосмотр);
  • неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные братья).

Автор: Анастасія Колеснікова