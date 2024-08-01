Кто потеряет отсрочку от мобилизации с 1 августа
1 августа 2024, 18:22Читати новину українською
Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, отменил право на отсрочку для некоторых военнообязанных. Речь идет о 10 категориях.
В то же время правила пересечения границы военнообязанными остаются неизменными. Для этого требуется наличие военно-учетных документов и основания для выезда.
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Кто не сможет получить отсрочку
После вступления в силу закона под номером 10449, право на отсрочку больше не имеют:
- студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;
- студенты и аспиранты, которые получают второе или третье высшее образование;
- многодетные мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов.
- лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;
- отцы-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание;
- некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);
- лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
- лица со статусом "ограниченно годный" из-за отмены такой категории;
- мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми (военнообязанные, которые получили свидетельства о I и II группе инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти медосмотр);
- неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные братья).