Мобилизация в Украине: кто не сможет получить отсрочку в январе 2025 года

Некоторым военнообязанным доступна отсрочка от мобилизации. Однако, согласно украинскому законодательству, существуют определенные категории населения, которые не могут ее получить.

Кроме этого, при определенных обстоятельствах можно потери имеющуюся отсрочку, передает 24 Канал.

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Кто не сможет получить отсрочку в январе 2025 года

Получить отсрочку от мобилизации в январе 2025 года не смогут такие категории населения:

студенты, которые учатся на заочном или вечернем отделении или получают второе или третье высшее образование;

родители, которые имеют трое или более несовершеннолетних детей и задолженность по выплате алиментов;

лица, у которых жена имеет третью группу инвалидности (за исключением нескольких случаев, когда отсрочку могут предоставить);

те, кто ухаживает за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут позаботиться другие трудоспособные родственники или близкие;

одинокие родители, если мать их ребенка (или детей) не лишена материнского права, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в тюремном заключении (то есть, теоретически может заботиться о ребенке/детях);

лица, которые ранее были ограниченно годными, но после повторной ВВК признаны годными к военной службе,

работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, если они не были забронированы работодателями.

При некоторых обстоятельствах можно также потерять имеющуюся отсрочку. В частности, это может произойти, если для ее получения человек намеренно подал ложную информацию. Отсрочку могут аннулировать и из-за того, что военнообязанный не выполняет взятых на себя обязательств по уходу.