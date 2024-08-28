Кто больше не получит отсрочку от мобилизации: перечень всех категорий

В связи со вступлением в силу нового законодательства о мобилизации ряд категорий военнообязанных потеряли право на отсрочку, которое имели раньше. В то же время одна группа мужчин призывного возраста это право, наоборот, получила.

В конце августа Верховная Рада проголосовала за новый законопроект. Им была упрощена процедура получения отсрочки для военнообязанных, которые содержат или ухаживают за больными родственниками или лицами с инвалидностью. Они больше не должны подавать документы об отсутствии в семье других трудоспособных родственников.

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Кто потерял отсрочку

Между тем новое законодательство предусматривает, что право на отсрочку теряют 8 категорий:

Студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также те, кто получает второе или третье высшее образование.

Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.

Лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы.

Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не является умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание.

Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи.

Лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны.

Лица со статусом "ограниченно годный", из-за отмены этой категории.

Мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (те, имеющие свидетельства о I и II группы инвалидности, выданные после 24 февраля 2022, должны пройти медосмотр повторно).

В то же время военнообязанные, у которых неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне, получили отсрочку. Ранее она предоставлялась только когда речь шла о полнородных родственниках.