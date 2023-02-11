У кого есть право на отсрочку от мобилизации: в ВСУ напомнили, сколько времени она действует

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, связанная с военным положением и полномасштабным вторжением России. В ВСУ решили напомнить, кто из военнообязанных имеет право на отсрочку.

Ответ на этот вопрос в эфире дал майор ВСУ Александр Мельничук. Он напомнил, что полный список тех, кто может получить отсрочку, четко указан в Законе о мобилизации и мобилизационной подготовке.

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На отсрочку может рассчитывать ряд категорий

И именно для того, чтобы военкомат не выписывал военнообязанному приглашение, он должен сам актуализировать данные. Это сэкономит время как самого человека, так и учреждения.

Военкомат должен понимать все изменения, которые у него (военнообязанного – 24 Канал) происходят. Если у человека родился третий ребенок, это соответственно дает право на отсрочку. Или состояние здоровья ухудшилось и так далее,

– заметил Мельничук.

Он подчеркнул, что полный перечень тех, кто может получить отсрочку от мобилизации, указан в статьи 23 Закона о мобилизации и мобилизационной подготовке.

Вот несколько категорий, которые могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации:

забронированные работники;

лица с инвалидностью, определяющей их временно непригодными сроком до 6 месяцев;

женщины и мужчины, которые содержат от трех детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, занимающиеся постоянным уходом за больным мужем (женой) ребенком или родителями (своими или партнера);

студенты и преподаватели и другие.

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Отсрочка предоставляется на шесть месяцев. По истечении этого срока решение пересматривается. Например, нужно будет донести свежие документы, чтобы подтвердить свой статус или же снова пройти медицинскую комиссию.

По словам Мельничука, на это есть веская причина. Военнообязанных приглашают в ТЦК, чтобы актуализировать их данные. Это касается тех, кто с самого начала полномасштабного вторжения этого так и не сделал.

В то же время он подчеркнул, что в таком случае скорее вручается приглашение в военкомат, а не повестка. В ходе визита вносятся актуальные сведения. Также военнообязанный может пройти медосмотр, чтобы врачи могли определить состояние его здоровья в конкретный момент.