Рассказываем, кого могут освободить от мобилизации и как оформить отсрочку.

Смотрите также Закон о мобилизации: могут ли призвать мужчину с 3 группой инвалидности

Не подлежат призыву на военную службу:

забронированные работники;

лица с инвалидностью, непригодные и временно непригодные к службе призывники по заключению ВВК;

лица, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, которые сами воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с тяжелыми поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, онкологией, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми заболеваниями почек;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи, если у него не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка лицо с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет;

те, кто ухаживает за больной женой (мужем), ребенком, своими родителями или родителями жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном уходе;

те, кто имеют жену (мужа) лицо с инвалидностью или если его (ее) родители или родители жены (мужа) – лица с инвалидностью I или II группы. Условие – нет других не военнообязанных, которые могут их содержать по закону;

опекуны лица с инвалидностью, которую суд признал недееспособной; заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы; заняты постоянным уходом за лицом, которая нуждается в постоянном уходе, если нет других не военнообязанных, которые могут за ней ухаживать;

женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

нардепы;

работники Минобороны, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований, Государственной исполнительной службы , Управления государственной охраны;

студенты колледжей и вузов ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной форме;

преподаватели, научные работники вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание или научную степень, преподаватели и учителя, которые работают в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны с Россией;

военнообязанные, которые проходили военную службу по призыву по мобилизации и со службы их уволили в запас (кроме тех, кто на службе в военном резерве первой очереди) на шесть месяцев со дня увольнения;

мужчины до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку;

освобожденные из плена, которые проходили военную службу и теперь находятся в запасе. Однако их могут призвать по собственному согласию.

Оформление отсрочки

При наличии оснований для получения отсрочки, призывник должен подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, которую для этого создали. Потрбино приложить к заявлению документы, подтверждающие право на отсрочку, или заверенные копии. Далее заявление должны зарегистрировать.

Забронированным работникам отсрочку должны оформить государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, где они работают.

Внимание! То, получит ли лицо отсрочку от службы, решает комиссия, которую создают при ТЦК. Ее состав будет зависеть от того, о какой причине отсрочки будет заявлять призывник.

Можно ли оформить отсрочку через "Оберіг"

Отсрочку от призыва по мобилизации могут оформить и с помощью Единого государственного реестра военнообязанных "Оберіг". В таком случае приносить документы к заявлению в бумажном виде не нужно. Чтобы оформить отсрочку, нужные данные должны быть в других электронных государственных реестрах или базах.

Рассмотрев документы, комиссия решает – предоставлять ли отсрочку призывнику. Рассмотреть заявление комиссия должна в течение 7 дней с момента подачи документов. Призывника сообщат о решении комиссии телефонным звонком или письмом на почту вместе со справкой, где будет указан срок отсрочки.

В случае отказа, комиссия должна прислать письмо с причинами этого решения. Вывод можно обжаловать в суде.

На какой срок предоставляют отсрочку Это зависит от причины. Однако срок отсрочки от службы не может быть дольше срока проведения мобилизации. Если мобилизацию продолжают, основания военнообязанного на отсрочку проверяют в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Если ее срок закончился, когда мобилизация еще продолжается, нужно подать заявление комиссии повторно. Это можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме, в частности через электронный кабинет призывника.

Отсрочка из-за ухода за человеком с инвалидностью – как оформить

Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или за теми, кто нуждается в уходе, к заявлению об отсрочке должны добавить письменное заявление человека, за которым ухаживают.

В этом заявлении человек должен объяснить и подтвердить, что других военнообязанных, которые могут его содержать – мужа, жены, трудоспособных детей – нет. Следует также указать регистрационный номер карточки налогоплательщика лица.

Далее ТЦК проверяет, стоит ли призывник на воинском учете, родственные связи военнообязанного и лица, которое нуждается в уходе. Кроме того, должен убедиться, что по адресу места жительства такого человека больше никто не зарегистрирован.

Если информация не подтвердится, комиссия не будет рассматривать заявление об отсрочке.

Кроме того, чтобы установить факт ухода за человеком, военнообязанный должен получить специальный акт от местной власти. Он должен подать соответствующее заявление на руководителя исполнительного органа сельского, городского или районного совета. Если факт ухода подтверждают, документ нужно будет приложить к заявлению об отсрочке для ТЦК.

Смотрите также Даже тем, кто выехал 20 лет назад: Минобороны четко ответило, кому нужно обновить данные

Отсрочка для студентов

Студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше предыдущего (например, степень бакалавра после школы, или магистра после бакалавра), должны добавить к заявлению об отсрочке справку о соискателе образования. Ее можно вытянуть из Единой государственной электронной базы.

ТЦК нужно показать и документ или его заверенную копию, подтверждающий зачисление в интернатуру.

Стоит знать! Военнообязанного не могут направить на ВВК для определения пригодности, пока комиссия не примет решение о его отсрочке. Если же ему откажут, то призывника отправляют на медосмотр.