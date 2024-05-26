Розповідаємо, кого можуть звільнити від мобілізації і як оформити відтермінування.

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Не підлягають призову на військову службу:

заброньовані працівники;

особи з інвалідністю, непридатні та тимчасово непридатні до служби призовники за висновком ВЛК;

особи, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

особи, які самі виховують дитину віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, онкологією, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, що отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, якщо у неї не встановлена інвалідність;

жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину особу з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

ті, хто доглядає за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або батьками дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного догляду;

ті, хто мають дружину (чоловіка) особу з інвалідністю або якщо його (її) батьки чи батьки дружини (чоловіка) – особи з інвалідністю I чи II групи. Умова – немає інших не військовозобов'язаних, які можуть їх утримувати за законом;

опікуни особи з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи II групи; зайняті постійним доглядом за особою, яка потребує постійного догляду, якщо немає інших не військовозобов'язаних, які можуть її доглядати;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

нардепи;

працівники Міноборони, ЗСУ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонної служби, Нацполіції, ДСНС, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро, Держбюро розслідувань, Державної виконавчої служби , Управління державної охорони;

студенти коледжів та вишів асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною формою;

викладачі, наукові працівники вишів та коледжів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, викладачі та вчителі, які працюють у закладах освіти не менш як на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час АТО;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час війни з Росією;

військовозобов’язані, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та зі служби їх звільнили у запас (крім тих, хто на службі у військовому резерві першої черги) на шість місяців з дня звільнення;

чоловіки до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку;

звільнені з полону, які проходили військову службу і тепер перебувають у запасі. Однак їх можуть призвати за власною згодою.

Оформлення відстрочки

За наявності підстав для отримання відстрочки, призовник має подати заяву на ім'я голови комісії районного або міського ТЦК, яку для цього створили. Потрбіно додати до заяви документи, які підтверджують право на відстрочку, або засвідчені копії. Далі заяву мають зареєструвати.

Заброньованим працівникам відстрочку мають оформити державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, де вони працюють.

Увага! Те, чи отримає особа відстрочку від служби, вирішує комісія, яку створюють при ТЦК. Її склад буде залежати від того, про яку причину відстрочки заявлятиме призовник.

Чи можна оформити відстрочку через "Оберіг"

Відтермінування від призову під час мобілізації можуть оформити і за допомогою Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". У такому випадку приносити документи до заяви у паперовому вигляді не потрібно. Щоб оформити відстрочку, потрібні дані повинні бути в інших електронних державних реєстрах або базах.

Розглянувши документи, комісія вирішує – чи надавати відстрочку призовнику. Розглянути заяву комісія повинна упродовж 7 днів з моменту подачі документів. Призовника повідомлять про рішення комісії телефонним дзвінком або листом на пошту разом із довідкою, де буде вказано термін відстрочки.

У разі відмови, комісія має надіслати листа з причинами цього рішення. Висновок можна оскаржити в суді.

На який термін надають відстрочку Це залежить від причини. Однак термін відстроки від служби не може бути довшим за строк проведення мобілізації. Якщо мобілізацію продовжують, підстави військовозобов'язаного на відстрочку перевіряють у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо її термін закінчився, коли мобілізація ще триває, потрібно подати заяву комісії повторно. Це можна зробити як у паперовій, так і в електронній формі, зокрема через електронний кабінет призовника.

Відстрочка через догляд за людиною з інвалідністю – як оформити

Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю або за тими, хто потребує догляду, до заяви про відстрочку мають додати письмову заяву людини, за якою доглядають.

У цій заяві людина має пояснити та підтвердити, що інших військовозобов’язаних, які можуть її утримувати – чоловіка, дружини, працездатних дітей – немає. Слід також вказати реєстраційний номер картки платника податків особи.

Далі ТЦК перевіряє, чи стоїть призовник на військовому обліку, родинні зв'язки військовозобов'язаного та особи, яка потребує догляду. Крім того, має впевнитися, що за адресою місця проживання такої людини більше ніхто не зареєстрований.

Якщо інформація не підтвердиться, комісія не буде розглядати заяву про відстрочку.

Крім того, щоб встановити факт догляду за людиною, військовозобов'язаний має отримати спеціальний акт від місцевої влади. Він має подати відповідну заяву на керівника виконавчого органу сільської, міської чи районної ради. Якщо факт догляду підтверджують, документ потрібно буде додати до заяви про відстрочку для ТЦК.

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Відстрочка для студентів

Студенти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, вищий за попередній (наприклад, ступінь бакалавра після школи, чи магістра після бакалавра), мають додати до заяви про відстрочку довідку про здобувача освіти. Її можна витягнути із Єдиної державної електронної бази.

ТЦК потрібно показати й документ або його засвідчену копію, який підтверджує зарахування до інтернатури.

Варто знати! Військовозобов'язаного не можуть направити на ВЛК для визначення придатності, поки комісія не прийме рішення про його відстрочку. Якщо ж йому відмовлять, то призовника відправляють на медогляд.