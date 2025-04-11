Мобилизация по-новому: кто из студентов потеряет отсрочку и что изменится для преподавателей

В Украине хотят сократить список военнообязанных, которые освобождаются от мобилизации. Правительство приняло законопроект об изменениях в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые будут касаться студентов, педагогов и ученых.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Какие изменения произойдут для студентов

В законопроекте предлагают сузить круг военнообязанных лиц, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Право на отсрочку будут иметь:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее достижения 25 лет;

студенты высших учебных заведений до 25 лет, которые впервые получают образовательный уровень и учатся на дневной или дуальной форме;

докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи-резиденты.

Однако студенты иностранных учебных заведений, которые поступили на обучение после 24 февраля 2022 года не получат права на отсрочку. Также это касается тех, кто получает образование во второй раз.

Что изменится для педагогических и научных работников

В Верховной Раде предлагают предоставить отсрочку от мобилизации педагогическим работникам, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях внешкольного образования, в частности в кружках.

Право на отсрочку остается неизменным для:

научные, научно-педагогические, педагогические работники высших учебных заведений;

научные работники научных учреждений и организаций;

научно-педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, которые имеют научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования.

Важно! Отсрочку могут получить только те, кто работает в соответствующих учебных заведениях по основному месту работы и не менее чем на 0,75 ставки.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН рассказала, что сейчас проект закона уже согласовало правительство.

"После этого мы ожидаем регистрации проекта в Верховной Раде, тогда нам будет доступен текст законопроекта на всех этапах его принятия народными депутатами, в конечной редакции. Если проект будет принят Верховной Радой, то после подписания президентом и публикации закона в официальных источниках, он сразу вступит в законную силу", – отметила она.