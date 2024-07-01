Мобилизация в Украине: кого из граждан могут призвать на военную службу в июле
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые продлили до 11 августа 2024 года. Это означает, что мужчин от 18 до 60 лет могут призвать на службу в ряды Вооруженных Сил.
В то же время с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации новый закон о мобилизации, который содержит изменения в категориях и правилах привлечения на службу в армию. Кого из украинцев могут мобилизовать в июле 2024 года, у кого исчезла отсрочка – читайте в материале 24 Канала.
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Кто потеряет отсрочку от мобилизации в июле
Согласно положениям нового закона о мобилизации все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК или в приложении Резерв+ до 16 июля 2023 года. В то же время с 1 июля некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку от мобилизации, поэтому могут быть призваны в ряды ВСУ на службу.
Отсрочку от мобилизации в июле 2024 году не предоставляют таким категориям граждан:
- студентам и аспирантам заочной или вечерней формы, которые получают второе, третье высшее образование;
- лицам, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
- лицам, которые имеют статус "ограниченно годный";
- мужчинам, которых во время повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми;
- неполнородным братьям погибших на войне военных (право имеют только родные).
Кого не призовут в армию в июле
Перечень военнообязанных граждан, которые от 18 мая 2024 года не подлежат призыву, содержится в статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Согласно закону право на отсрочку имеют следующие категории граждан:
- лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию за 6 – 12 месяцев);
- лица, которые были в плену (но они могут служить в Силах обороны по собственному желанию);
- родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;
- родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;
- родители – усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
- матери-одиночки и отцы-одиночки;
- ученые и учителя, преподаватели, которые работают минимум на 0,75 ставки;
- опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда);
- лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособной жены (мужа);
- внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);
- военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины;
- усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
Кроме того, отсрочку от мобилизации также могут оформить судьям, нардепам, членам Счетной палаты, дипломатам, омбудсмену, работникам военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, СБУ, СВРУ, НГУ, ГПСУ, аппарата МВД и специалистам экспертной службы МВД.