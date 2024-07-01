Водночас з 18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, який містить зміни у категоріях та правилах залучання на службу в армію. Кого з українців можуть мобілізувати у липні 2024 року, у кого зникла відстрочка – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто втратить відстрочку від мобілізації у липні

Згідно з положеннями нового закону про мобілізацію усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані у ТЦК чи у застосунку Резерв+ до 16 липня 2023 року. Водночас з 1 липня деякі категорії чоловіків втратять право на відстрочку від мобілізації, тому можуть бути призвані до лав ЗСУ на службу.

Відстрочку від мобілізації у липні 2024 році не надають таким категоріям громадян:

студентам та аспірантам заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту;

особам, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особам, які мають статус "обмежено придатний";

чоловікам, яких під час повторної військово-лікарської комісії було визнано здоровими;

неповнорідним братам загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Кого не призвуть до армії у липні

Перелік військовозобов’язаних громадян, які від 18 травня 2024 року не підлягають призову, міститься у статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з законом право на відстрочку мають такі категорії громадян:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6 – 12 місяців);

особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду);

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України;

усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Окрім того, відстрочку від мобілізації також можуть оформити суддям, нардепам, членам Рахункової палати, дипломатам, омбудсмену, працівникам військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцям експертної служби МВС.