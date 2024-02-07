Кто может получить отсрочку от мобилизации по новому законопроекту: полный перечень

Новый законопроект о мобилизации устанавливает новые правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Так, стоит знать, кто может получить отсрочку.

Проверку оснований для предоставления отсрочки от призыва по мобилизации и ее оформление должны осуществлять ТЦК и СП, информирует 24 Канал.

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Кто имеет право на отсрочку

В случае, если законопроект о мобилизации примут, сохранят право на отсрочку такие военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном КМУ;

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК);

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны, ВСУ, ГССТ, ГСССЗИ, СБУ, СВРУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, МВД;

Предоставление отсрочки с новыми условиями

Во время военного положения лица с инвалидностью и те, кто имеет отсрочку от мобилизации или освобожден от нее, могут быть приняты на военную службу по контракту.

Изменят правила предоставления отсрочки для таких категорий военнообязанных:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, – отсрочка будет при условии, что они не имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, – если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

усыновители – если на их иждивении находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенного родительской опеки;

Согласно нынешней нормы об отсрочке для тех, кто занят постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе, исчезнут слова "или жены (мужа)". То есть отсрочка не будет предоставляться для ухода за родителями жены/мужа военнообязанного (-ной).

Также формулировка об отсрочке, которую имеют "опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход" хотят заменить на отсрочку для таких категорий:

опекуны лиц, признанных судом недееспособным;

члены семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью I группы, заняты постоянным уходом за ней, а также члены семьи второй степени родства (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их физической несостоятельности), что подтверждается в порядке, установленном КМУ;

члены семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью II группы, заняты постоянным уходом за ней, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, что подтверждается в порядке, установленном КМУ.

Также из числа лиц, которых не мобилизуют, поскольку их близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС или полномасштабной войны, предлагается вычеркнуть тех, у кого погибли или пропали дед, бабушка, неполнородный брат или неполнородная сестра.

Отмена права на отсрочку от мобилизации

Так, законопроектом предусмотрена отмена отсрочки для таких лиц, которые еще имеют на нее право по действующему законодательству:

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, ГССТ, ГССЗЗИ, СБУ, СВРУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны;

работники Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.

Какие новые основания, чтобы получить отсрочку

Известно, что планируется ввести отсрочку от мобилизации для таких категорий:

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председатель Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

работники учреждений экспертной службы МВД.

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:

в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с окончанием срока службы (такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия);

военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена (такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия).

Новые основания для отсрочки для соискателей образования или педагогов

Если говорить о тех, кто получает образование или преподает, то в соответствии с новым законопроектом, призыва на военную службу по мобилизации не подлежат также:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшегӧ и высшегӧ образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в ч. 2 ст. 10 Закона об образовании (кроме аспирантов, которые получают уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта), а также докторанты и лица, зачислены на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Стоит заметить, что одновременно потеряют право не быть мобилизованными ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования.

При этом граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае потери этого права сохраняют такое право до завершения текущего учебного года.

Что известно об отсрочке от базовой военной службы

Также новый законопроект о мобилизации говорит об отсрочке от направления для прохождения базовой военной службы (она должна заменить срочную). Речь идет о призывниках, которые:

признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

учатся на дневной или дуальной форме обучения в учреждениях общего среднего образования III степени, учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и/или высшего образования, учреждениях среднего и высшего духовного образования, в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста);

выбрали соответствующий год, в котором желают пройти базовую военную подготовку (указанная отсрочка не предоставляется во время действия военного положения);

имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Освобождение от прохождения базовой военной службы предоставят призывникам:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах.

Законопроект о мобилизации одобрили в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект об усилении мобилизации. Известно, что к законопроекту еще будут подавать правки.

Депутат партии "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что законопроект был принят без предложений Комитета. Далее будет внесение поправок до 21 февраля и второе чтение.

Народный избранник пояснил, что наиболее вероятно законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля, подписан – в начале марта и вступит в силу он через месяц, то есть в апреле.