Отсрочка от мобилизации: кто решает, предоставлять ее или нет

Заявления военнообязанных о предоставлении отсрочки рассматривает специальная комиссия при районных (городских) ТЦК и СП. В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали детали.

Напомним, что 18 мая, вступил в силу новый закон, предусматривающий усиление мобилизационных мероприятий в Украине на фоне полномасштабной российско-украинской войны.

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Кто решает, предоставлять отсрочку или нет

Несколько дней назад в Одесском ТЦК и СП ответили на самые распространенные вопросы, касающиеся получения отсрочки. Одним из них было – кто решает, предоставлять отсрочку или нет.

Так, там подчеркнули, что заявления военнообязанных о предоставлении отсрочки рассматривает специальная комиссия при районных (городских) ТЦК и СП.

Эти комиссии состоят из председателя, которым является руководитель районного (городского) ТЦК или обособленного отдела и членов комиссии, среди которых представители аппарата и структурных подразделений:

образования;

здравоохранения;

социальной защиты населения;

службы по делам детей;

центра предоставления административных услуг районной или городской государственной администрации (военной администрации).

Именно эта комиссия проверяет основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.