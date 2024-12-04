Отсрочка от призыва: доступна ли учителю с зарплатой 10 тысяч гривен
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Адвокат Дмитрий Дончак объяснил, доступна ли отсрочка учителю учреждения общего среднего образования, который получает 10 тысяч зарплаты.
Эксперт рассказал, что перечень лиц, которые не подлежат мобилизации, приведен в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Дмитрия Дончака на портале b2bconsult.
Новости к теме С 1 декабря в Украине меняется порядок бронирования от мобилизации
Доступна ли отсрочка учителям с зарплатой 10 тысяч гривен
Согласно пункту 2 части 3 статьи 23 этого закона, мобилизации не подлежат военнообязанные:
- научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования;
- работники научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень;
- педагогические работники учреждений среднего образования, при условии, что они работают в этих учреждениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Это достаточно четкая и однозначная норма, для отсрочки необходимо предоставить доказательства работы учителем в учреждении среднего образования, и доказательства о размере ставки (не менее 0,75). Никаких требований по размеру зарплаты – нет,
– говорит Дмитрий Дончак.
Он также добавил, что отсрочка не предоставляется автоматически. Для этого нужно собрать пакет документов, и вместе с заявлением подать его в ТЦК.