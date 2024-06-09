Подал документы на отсрочку, но не получил ответа: могут ли призвать в таком случае

Во время действия военного положения некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако для этого есть перечень определенных условий.

Одним из актуальных вопросов, касающихся этого, является то, могут ли мобилизовать мужчину, пока он ждет ответа об отсрочке. Ответ на это – читайте далее в материале.

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Могут ли призвать во время ожидания ответа об отсрочке

Если военнообязанный подал документы на отсрочку, то до принятия комиссией решения о ее предоставлении, мужчину не направляют для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе, то есть он не подлежит призыву.

Заметим, что заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, рассматривают в течение 7 дней с даты их поступления в комиссию в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Однако этот срок могут продлить. Такую задержку могут осуществлять в том случае, если комиссии понадобится обратиться в другие государственные органы за дополнительной информацией.

Как узнать о предоставлении отсрочки

Информация о подтвержденном праве на отсрочку на основе представленных документов вносят в реестр военнообязанных. Чтобы убедиться, есть ли эта информация в реестре, стоит обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете.

В частности, это можно сделать с помощью электронного кабинета военнообязанного Резерв +. Если комиссия приняла решение предоставить отсрочку, то военнообязанному выдадут справку.

Если же результат будет отрицательным по предоставлению отсрочки, то об этом человека уведомят письменно, а также обоснуют причины отказа. Информация о предоставленной отсрочке также должна отображаться в мобильном приложении Резерв+.

Как можно оформить отсрочку

Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период прописан в Постановлении Кабинета Министров от 16 мая 2024 года №560 . Именно этот документ пока является единственным актом, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется ли лицу отсрочка или нет.

При наличии оснований для получения отсрочки, призывник должен подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, которую для этого создали. Нужно приложить к заявлению документы, подтверждающие право на отсрочку, или заверенные копии. Далее заявление должны зарегистрировать.

Забронированным работникам отсрочку должны оформить государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, где они работают.