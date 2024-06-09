Одним из актуальных вопросов, касающихся этого, является то, могут ли мобилизовать мужчину, пока он ждет ответа об отсрочке. Ответ на это – читайте далее в материале.
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Могут ли призвать во время ожидания ответа об отсрочке
Если военнообязанный подал документы на отсрочку, то до принятия комиссией решения о ее предоставлении, мужчину не направляют для прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе, то есть он не подлежит призыву.
Заметим, что заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, рассматривают в течение 7 дней с даты их поступления в комиссию в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Однако этот срок могут продлить. Такую задержку могут осуществлять в том случае, если комиссии понадобится обратиться в другие государственные органы за дополнительной информацией.
Как узнать о предоставлении отсрочки
Информация о подтвержденном праве на отсрочку на основе представленных документов вносят в реестр военнообязанных. Чтобы убедиться, есть ли эта информация в реестре, стоит обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете.
В частности, это можно сделать с помощью электронного кабинета военнообязанного Резерв +. Если комиссия приняла решение предоставить отсрочку, то военнообязанному выдадут справку.
Если же результат будет отрицательным по предоставлению отсрочки, то об этом человека уведомят письменно, а также обоснуют причины отказа. Информация о предоставленной отсрочке также должна отображаться в мобильном приложении Резерв+.
Как можно оформить отсрочку
При наличии оснований для получения отсрочки, призывник должен подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, которую для этого создали. Нужно приложить к заявлению документы, подтверждающие право на отсрочку, или заверенные копии. Далее заявление должны зарегистрировать.
Забронированным работникам отсрочку должны оформить государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, где они работают.