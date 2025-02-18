Отсрочка без похода в ТЦК: действительно ли можно это сделать

Время от времени в Украине возникают споры о том, должен ли военнообязанный лично прибывать в ТЦК и СП, чтобы подать документы на отсрочку. Различные адвокаты подавали свою трактовку нормам закона.

У Полтавском ТЦК дали объяснение, передает 24 Канал. Там убеждают, что в нормативно-правовых документах четко указано, как именно следует делать, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

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Действительно ли можно не идти в ТЦК

Адвокаты обращали внимание на то, что статьей 58 Постановления Кабинета министров Украины определена формулировка "лично подают заявление на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете”. По их мнению, это якобы не является тождественным понятию "лично приходят в ТЦК и СП".

Однако 16 января 2025 года вступили в силу изменения в постановление, которые свидетельствуют об ошибочности подобной трактовки. Отныне добавлен второй абзац, в котором четко определено, что "при подаче заявления военнообязанный предъявляет военно-учетный документ.

Позиция Полтавского областного ТЦК и СП остается неизменной – для подачи заявления на получение отсрочки военнообязанный гражданин должен лично прибыть в ТЦК и СП. Никаких "отсрочек по почте" действующим законодательством не предусмотрено,

– отметили в сообщении.

И тот факт, что подобные изменения были внесены в подзаконный нормативный документ, только подтверждает, что нужно лично прибыть и при подаче заявления предъявить свой военно-учетный документ.

К слову, в Минобороны объяснили, почему часть отсрочек не возобновляют автоматически. Причиной является то, что продолжается налаживание взаимодействия между различными реестрами.