Какие категории лиц будут освобождены от мобилизации: объяснение юриста

Верховная Рада приняла обновленный закон о мобилизации. Изменения в нем коснулись в частности тех лиц, которые имели право на отсрочку от призыва. Теперь основания для этого будут несколько иными.

Подробно об изменениях в законе для тех, кто имеет право на отсрочку рассказал 24 Каналу юрист Иван Карнаух.

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Изменения для людей с инвалидностью и опекунов

Людям с инвалидностью всех групп или, в соответствии с заключением ВВК, лицам, временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья предоставляют отсрочку от мобилизации на 6 – 12 месяцев. В то же время они обязаны пройти ВВК позже.

Некоторые категории І группы инвалидности предусматривают ампутацию конечностей или отсутствие определенных органов. Зачем им проходить ВВК повторно – неизвестно,

– отметил Иван Карнаух.

Ранее отсрочку получали родители, которые имеют трое и более несовершеннолетних детей. Впрочем, сейчас добавили условие, при котором должен отсутствовать долг по выплате алиментов – ранее этой нормы не было. Если же у человека есть даже минимальный долг за один месяц или открыто уголовное производство – право на отсрочку аннулируется.

Также ввели ограничения для военнообязанных, чьи муж или жена нуждаются в уходе, имеют инвалидность III группы. Теперь отсрочку будут предоставлять, если инвалидность III группы будет установлена вследствие:

онкологического заболевания;

отсутствия конечностей, одного из парных органов;

психического расстройства;

церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Все остальные категории не смогут получить отсрочку от мобилизации.

Кроме того, затруднено отсрочку тех, у кого на иждивении родители с инвалидностью I и II групп. Если один из супругов опекунов является не военнообязанным, то второго могут мобилизовать.

С бабушками и дедушками, у которых есть инвалидность I – II групп, схема немного сложнее. Их внуки смогут получить освобождение от призыва в случае, если нет близких родственников, или если эти близкие родственники имеют неизлечимые болезни, инвалидность или сами являются мобилизованными,

– отметил юрист.

Бронирование работников

Оставили отсрочку для соискателей высшего образования, в частности для студентов и аспирантов. Однако потеряли это право соискатели второго высшего образования.

Также право на отсрочку от мобилизации оставили забронированным лицам. Это могут быть работники государственных служб определенных категорий и частного сектора, если эти предприятия признали критически важными для страны. Это решают отдельными постановлениями и распоряжениями.

"Установлено бронирование для всех работников правоохранительных органов. В профильных комитетах обсуждали, что правоохранительные органы получат только квоту до 50% личного состава, впрочем, эту норму сняли с рассмотрения", – отметил Карнаух.

За закон о мобилизации проголосовали в Верховной Раде. Теперь его подписать должен Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а затем направить на рассмотрение президенту. Владимир Зеленский имеет 15 дней для того, чтобы тщательно изучить текст закона. После ознакомления глава государства может подписать закон, взяв его в исполнение и официальное обнародование.

На стадии внесения поправок было обсуждение о том, что военные, которые проходили службу более 36 месяцев, будут иметь право на демобилизацию. К сожалению, с рассмотрения эту норму полностью сняли. Согласно новому закону, право на демобилизацию осталось у тех военных, которые вернулись из плена, если они сами не изъявят желания вернуться на службу.

Нагрузка на ТЦК, суды и правоохранительные органы

Поскольку в законе появилось немало новых норм, поэтому нагрузка как на работников ТЦК, так и на правоохранительные органы может существенно увеличиться.

Если в кодексе указано, что срок рассмотрения какого-то административного дела 2 месяца, то на практике – рассмотрение происходит в течение нескольких лет. Причем, которые по сложности определены малозначительными. Можно представить, какое количество дел могут получить суды по представлению ТЦК, например, в праве ограничения транспортными средствами,

– отметил юрист.

С точки зрения законодательства это ограничение можно сравнить с таким же ограничением в праве управления за долг по алиментам. Там понятно наличие правонарушения. Но если лицо вовремя платит долг, ограничения с него снимают.

"Этот закон содержит такое же положение об ограничении. Но вообще непонятно, какие именно требования территориальных центров можно выполнить, чтобы эти ограничения были сняты. В Кодекс административного судопроизводства вносят совершенно новую процедуру – рассмотрение исковых заявлений от ТЦК о запрете управления автотранспортом. Это добавит нагрузку на сами ТЦК, поскольку у них небольшое количество лиц с юридическим образованием, чтобы обрабатывать такие пакеты исковых заявлений", – добавил Карнаук.

Другая нагрузка пойдет на органы национальной полиции. Дело в том, что одним из условий для установления ограничения в праве управления, является информация о том, что полиция приняла меры, но они оказались несостоятельными для выявления определенного лица и доставки его для составления админматериалов.

Очевидно, увеличится нагрузка и на суды. Кроме того, что им придется рассматривать большое количество дел, в Украине в целом есть дефицит судей.

"Не хотелось бы, чтобы это превратилось в бюрократическую бездушную машину, которая "на конвейере" будет выносить определенное решение в пользу органов ТЦК. В дальнейшем, чтобы обжаловать такое решение, будет предоставляться 15 дней со дня вручения, но подача апелляции не будет останавливать это решение, что с точки зрения юриспруденции является нонсенсом", – объяснил юрист.

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