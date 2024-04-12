Детально про зміни у законі для тих, хто має право на відстрочку розповів 24 Каналу юрист Іван Карнаух.

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Зміни для людей з інвалідністю та доглядальників

Людям з інвалідністю всіх груп або, відповідно до висновку ВЛК, особам, тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я надають відстрочку від мобілізації на 6 – 12 місяців. Водночас вони зобов'язані пройти ВЛК згодом.

Деякі категорії І групи інвалідності передбачають ампутацію кінцівок чи відсутність певних органів. Навіщо їм проходити ВЛК повторно – невідомо,

– зауважив Іван Карнаух.

Раніше відстрочку отримували батьки, які мають троє та більше неповнолітніх дітей. Втім зараз додали умову, за якої має бути відсутній борг за виплатою аліментів – раніше цієї норми не було. Якщо ж у людини є навіть мінімальний борг за один місяць чи відкрито кримінальне провадження – право на відстрочку анулюється.

Також ввели обмеження для військовозобов'язаних, чиї чоловік або дружина, які потребують догляду, мають інвалідність III групи. Тепер відстрочку надаватимуть, якщо інвалідність III групи буде встановлена внаслідок:

онкологічного захворювання;

відсутності кінцівок, одного з парних органів;

психічного розладу;

церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Всі інші категорії не зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Крім того, ускладнено відстрочку тих, у кого на утриманні батьки з інвалідністю І та II груп. Якщо один з подружжя опікунів є не військовозобов'язаним, то другого можуть мобілізувати.

З бабусями і дідусями, у яких є інвалідність І – II груп, схема трішки складніша. Їхні онуки зможуть отримати звільнення від призову у разі, якщо немає ближчих родичів, або якщо ці близькі родичі мають невиліковні хвороби, інвалідність чи самі є мобілізованими,

– зазначив юрист.

Бронювання працівників

Залишили відстрочку для здобувачів вищої освіти, зокрема для студентів та аспірантів. Проте втратили це право здобувачі другої вищої освіти.

Також право на відстрочку від мобілізації залишили заброньованим особам. Це можуть бути працівники державних служб певних категорій та приватного сектору, якщо ці підприємства визнали критично важливими для країни. Це вирішують окремими постановами та розпорядженнями.

"Встановлено бронювання для всіх працівників правоохоронних органів. У профільних комітетах обговорювали, що правоохоронні органи отримають лише квоту до 50% особового складу, втім цю норму зняли з розгляду", – зауважив Карнаух.

Важливо! За закон про мобілізацію проголосували у Верховній Раді. Тепер його підписати має Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім направити на розгляд президенту. Володимир Зеленський має 15 днів для того, аби ретельно вивчити текст закону. Після ознайомлення глава держави може підписати закон, взявши його до виконання та офіційного оприлюднення.

На стадії внесення правок було обговорення про те, що військові, які проходили службу понад 36 місяців, матимуть право на демобілізацію. На жаль, з розгляду цю норму повністю зняли. Згідно з новим законом, право на демобілізацію залишилось у тих військових, які повернулися з полону, якщо вони самі не виявлять бажання повернутися на службу.

Навантаження на ТЦК, суди та правоохоронні органи

Оскільки у законі з'явилося чимало нових норм, тож навантаження як на працівників ТЦК, так і на правоохоронні органи може суттєво збільшитися.

Якщо у кодексі вказано, що термін розгляду якоїсь адміністративної справи 2 місяці, то на практиці – розгляд відбувається протягом декількох років. При чому, які за складністю визначені малозначними. Можна уявити, яку кількість справ можуть отримати суди за поданням ТЦК, наприклад, у праві обмеження транспортними засобами,

– зазначив юрист.

З точки зору законодавства це обмеження можна порівняти з таким же обмеженням у праві керування за борг за аліменти. Там зрозуміла наявність правопорушення. Але якщо особа вчасно сплачує борг, обмеження з нього знімають.

"Цей закон містить таке ж положення про обмеження. Але взагалі незрозуміло, які саме вимоги територіальних центрів можна виконати, щоб ці обмеження були зняті. До Кодексу адміністративного судочинства вносять абсолютно нову процедуру – розгляд позовних заяв від ТЦК про заборону керування автотранспортом. Це додасть навантаження на самі ТЦК, оскільки в них невелика кількість осіб з юридичною освітою, аби обробляти такі пакети позовних заяв", – додав Карнаук.

Інше навантаження піде на органи національної поліції. Річ у тім, що однією з умов для встановлення обмеження у праві керування, є інформація про те, що поліція вжила заходів, але вони виявилися неспроможними для виявлення певної особи та доставлення її для складання адмінматеріалів.

Очевидно, збільшиться навантаження і на суди. Крім того, що їм доведеться розглядати велику кількість справ, в Україні загалом є дефіцит суддів.

"Не хотілося б, щоб це перетворилося на бюрократичну бездушну машину, яка "на конвеєрі" виноситиме певне рішення на користь органів ТЦК. Надалі, щоб оскаржити таке рішення буде надаватися 15 днів з дня вручення, але подання апеляції не зупинятиме це рішення, що з точки зору юриспруденції є нонсенсом", – пояснив юрист.

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