Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам: кто имеет право оформить

Отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные могут получить при условии наличия определенных жизненных обстоятельств, определенных законом. Среди таких оснований, есть ряд семейных обстоятельств.

Об этих подтсавах рассказывает 24 Канал со ссылкой на изменения в законодательство, в частности статью 23 закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы.

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Семейные обстоятельства, которые являются основанием оформления отсрочки:

Женщины и мужчины, на иждивении которых находятся 3 и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов более чем за 3 месяца.

Женщины и мужчины, которые имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлен на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

Женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, которая является лицом с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, на иждивении которых находится ребенок (дети), которая (которые) до момента усыновления была (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Заняты постоянным уходом за больным женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если он сам нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, объявлена умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Опекун лица, признанного судом недееспособным.

Лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

В недавнем разъяснении по воинской обязанности было подтверждено, что мужья жен, которые имеют третью группу инвалидности, могут иметь право на отсрочку от мобилизации. Это положение касается тех, чьи жены / мужья имеют инвалидность вследствие онкологических заболеваний, потери конечностей или функциональных нарушений парных органов. Кроме того, к этой категории отсрочки относятся лица, у которых один из супругов имеет инвалидность вследствие онкологических заболеваний, психических расстройств, детского церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Лица, которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью І или ІІ группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

Члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы, заняты постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или ІІ группы.

Женщины и мужчины, которые имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Отсрочка для родственников погибших военнослужащих

Законом № 3633-IX также предусмотрено, что отсрочку от мобилизации могут получить родственники погибших военных. В частности, женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с;

, лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и пр

Также отсрочку по этому принципу могут получить члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года).