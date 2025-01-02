Можно ли получить отсрочку от мобилизации, если нет военного билета

В Украине отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Для ее получения нужно собрать все необходимые документы, лично посетить ТЦК по месту воинского учета и подать их на рассмотрение комиссии.

В Украине отсрочка от мобилизации, в частности, доступна для военнообязанных с бронированием, лиц с инвалидностью и временно непригодных к службе, передает 24 Канал.

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Можно ли оформить отсрочку без военного билета

Адвокат Неля Романенко объяснила, как получить отсрочку мужчине, у которого жена со 2 группой инвалидности, однако он не имеет военного билета только прописное.

По ее словам, военный билет мужчине выдадут после подачи документов на отсрочку.

В то же время за несвоевременное оформление военного билета, может быть составлен протокол о совершении административного правонарушения в отношении нарушения правил воинского учета и выписан штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

Обратите внимание! Когда мужчине исполняется 25 лет, то он теряет статус призывника и становится военнообязанным. В то же время после этого человеку необходимо изменить военно-учетный документ, то есть заменить приписное удостоверение на военный билет.

Пока поданные документы на отсрочку рассматриваются комиссией, мужчину не имеют права отправлять на ВВК.

Отправить документы на отсрочку можно и по почте ценным письмом с описью вложения. Хотя некоторые ТЦК до сих пор требуют лично явиться для оформления отсрочки.

В случае направления документов по почте, отсрочка должна появиться в Резерв+. В приложении может быть уже имеющийся электронный военный учетный документ, который приравнивается к бумажному, а может быть сообщение "информация требует уточнения – появитесь в ТЦК".

К слову, президент Зеленский подписал закон, позволяющий предоставить отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим плен.