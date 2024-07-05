В Минэкономики сообщили, сколько людей в Украине имеют отсрочку от мобилизации

В Министерстве экономики рассказали, какое количество граждан Украины сейчас имеет отсрочку от мобилизации. Ведомство объяснило, что есть разные сроки действия отсрочки для разных категорий военнообязанных.

Минэкономики отметило, что отсрочку сейчас в Украине предоставляют в порядке бронирования военнообязанных во время военного положения. Это постановление Кабинет Министров Украины утвердил 27 января 2023 года.

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Сколько украинцев имеют отсрочку

В Министерстве экономики объяснили, что с начала полномасштабного вторжения они приняли ориентировочно 31 246 приказов о бронировании военнообязанных за предприятиями, учреждениями или организациями. Из них действующие ориентировочно 16 297 отсрочек.

В пресс-службе Минэкономики на запрос журналистов рассказали, что "общее количество забронированных постоянно меняется". Ведь постановление Кабмина предусматривает разные сроки отсрочки.

Согласно приказам Минэкономики на сегодня около 600 тысяч человек имеют действующую отсрочку от призыва,

– заявили в Минэкономики.

Там объяснили, что отсрочку оформляют на разные сроки для разных категорий военнообязанных. В частности:

в пределах срока проведения мобилизации;

на срок действия контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил или других военных формирований;

12 месяцев;

на срок действия срока договора или срока, на который военнообязанный был избран или назначен.

В министерстве объяснили, что порядок бронирования определяет и процесс аннулирования отсрочки на основании обоснованного представления органа государственной власти, другого государственного органа, местного самоуправления, или предприятия, учреждения и организации.

Кстати, Кабмин разрешил бронировать больше чиновников и работников госпредприятий. Теперь Межведомственная рабочая группа по вопросам организации призыва военнообязанных может подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования. В свою очередь министр Рустем Умеров имеет полномочия принимать решение об увеличении объемов бронирования на основании предложений Межведомственной рабочей группы.