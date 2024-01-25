Мобилизация в Украине: как получить отсрочку из-за инвалидности члена семьи

В Украине из-за полномасштабной агрессии России продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Это означает, что всех военнообязанных граждан от 18 до 60 лет могут привлечь на службу в ряды ВСУ.

В то же время существует определенная категория граждан, которая может получить отсрочку от службы в армии, в частности, по уходу за членом семьи, имеющей инвалидность. Как получить отсрочку из-за ухода за родственником, имеющим инвалидность – читайте в материале 24 Канала.

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Как получить отсрочку из-за содержания лица с инвалидностью

В соответствии со статьей закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежащие мобилизации военнообязанные имеют жену или мужа из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены, или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы.

Отсрочку дают при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом содержать их.

В частности, юрист Дмитрий Дончак объяснил, что военнообязанному нужно доказать, что кроме него нет других лиц, которые по закону должны содержать личность с инвалидностью. Это могут быть как мужчина с инвалидностью, так и совершеннолетние трудоспособные дети или родители.

Для этого может потребоваться свидетельство о смерти и свидетельство. В то же время, по словам юриста, тяжелее всего доказать, что у военнообязанного есть один ребенок, ведь сейчас не существует алгоритма действий, чтобы установить, что у человека есть только один трудоспособный сын.

Для этого нужно сделать:

подать запрос в ЗАГС с просьбой предоставить выписку из Реестра о наличии или отсутствии детей;

ЗАГС ответит отказом, так как предоставление такой выписки не предусмотрено действующим законодательством. Но этот запрос все равно следует подать, чтобы получить письменный отказ, который затем предоставить в ТЦК с другими доказательствами.

Также можно получить полную выписку из реестра актов гражданского состояния о физическом лице или пойти к нотариусу и составить заявление, в котором указать, что у человека с инвалидностью нет других совершеннолетних трудоспособных детей.

Как получить отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью

В законе о мобилизации и мобилизационной подготовке говорится, что не подлежащие мобилизации военнообязанные заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по заключению комиссии нуждаются в постоянном уходе.

Доказательства осуществления постоянного ухода на основе следующих документов:

справки получения ежемесячной компенсации от государства, выдана органами опеки;

выдачи органом местного самоуправления Акта о факте осуществления постоянного ухода.

Юрист Дмитрий Дончак объяснил, что вариант со справкой получения компенсации возможен при условии, что доход семьи не превышает 2 684 гривен в месяц на одного человека. В то же время, для получения Акта совсем неважно, каков размер доходов в семье, ведь после его выдачи государство не выплачивает компенсацию за осуществление постоянного ухода.

Для получения акта лицам советуют обращаться с заявлением о выдаче "акта о факте постоянного ухода" в орган местного самоуправления по месту жительства. Заявление должно подать либо лицо с инвалидностью, либо военнообязанный человек. Вместе с заявлением прилагаются копии паспортов и копия заключения ЛКК или МСЭК, что свидетельствует о необходимости постоянного постороннего ухода. Если такого вывода нет, его нужно получить.

Для продолжения процесса исполнительный комитет должен создать комиссию, которая проведет обследование дома по оценке жилищных условий. Далее в течение пяти рабочих дней с момента регистрации заявления исполком обязан выдать "Акт о факте постоянного ухода". Этот документ подтверждает право физического лица на отсрочку.