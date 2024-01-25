Водночас існує певна категорія громадян, яка може отримати відстрочку від служби в армії, зокрема, через догляд за членом родини, що має інвалідність. Як отримати відстрочку через догляд за родичем, що має інвалідність – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Чи можна відмовитися від мобілізації та які будуть наслідки: пояснення адвоката

Як отримати відстрочку через утримання особи з інвалідністю

Відповідно до статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають мобілізації військовозобов'язані мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини чи чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи.

Відстрочку дають за умови, що у таких осіб з інвалідністю немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати.

Зокрема, юрист Дмитро Дончак пояснив, що військовозобов'язаному треба довести, що крім нього немає інших осіб, які за законом повинні утримувати особу з інвалідністю. Це можуть бути як чоловік особи з інвалідністю, так і повнолітні працездатні діти або батьки.

Для цього можуть знадобитися свідоцтво про смерть та свідоцтво. Водночас, за словами юриста, найважче довести, що у військовозобов'язаного є одна дитина, адже зараз не існує алгоритму дій, щоб встановити, що у людини є тільки один працездатний син.

Для цього потрібно зробити:

подати запит в РАЦС з проханням надати виписку з Реєстру про наявність або відсутність дітей;

РАЦС відповість відмовою, тому що надання такої виписки не передбачено чинним законодавством. Але цей запит все одно потрібно подати, щоб отримати письмову відмову, яку потім надати в ТЦК з іншими доказами.

Також можна отримати повну виписку з реєстру актів цивільного стану про фізичну особу, або піти до нотаріуса і скласти заяву, в якій вказати, що у людини з інвалідністю немає інших повнолітніх працездатних дітей.

Як отримати відстрочку через догляд за особою з інвалідністю

У законі про мобілізацію і мобілізаційну підготовку мовиться, що не підлягають мобілізації військовозобов'язані зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також батьками своїми або дружини або чоловіка, які за висновком комісії потребують постійного догляду.

Докази здійснення постійного догляду на основі таких документів:

довідки про отримання щомісячної компенсації від держави, видана органами опіки;

видачі органом місцевого самоврядування Акта про факт здійснення постійного догляду.

Юрист Дмитро Дончак пояснив, що варіант з довідкою отримання компенсації можливий за умови, що дохід сім'ї не перевищує 2 684 гривень на місяць на одну людину. Водночас для отримання Акта зовсім неважливо, який розмір доходів у сім'ї, адже після його видачі держава не виплачує компенсацію за здійснення постійного догляду.

Для отримання акта особам радять звертатися із заявою про видачу "акта про факт постійного догляду" до органу місцевого самоврядування за місцем проживання. Заяву має подати або особа з інвалідністю, або військовозобов'язаний. Разом із заявою додаються копії паспортів та копія висновку ЛКК або МСЕК, що засвідчує необхідність постійного стороннього догляду. Якщо такого висновку немає, його необхідно отримати.

Для продовження процесу виконавчий комітет має створити комісію, яка проведе обстеження будинку для оцінки житлових умов. Далі протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації заяви виконком зобов’язаний видати "Акт про факт постійного догляду". Цей документ є підтвердженням права фізичної особи на відстрочку.