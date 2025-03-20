20 марта, 12:40
Мобилизация в Украине: когда отсрочка может быть аннулирована
Основні тези
- Кабмин Украины определил 14 причин для отмены отсрочки от мобилизации, включая окончание срока действия или изменение статуса предприятия.
- Отсрочка может быть аннулирована из-за увольнения с критически важного предприятия или временного прекращения трудового договора.
- Другие причины аннулирования включают прекращение договора работниками международных организаций или невыполнение работ по разминированию.
Новые правила Кабмина определяют случаи, когда военнообязанные могут потерять отсрочку, даже если она была оформлена ранее. Это касается различных обстоятельств, в частности окончания срока бронирования или изменения в статусе предприятия или организации, где работает лицо.
Постановление КМУ №76 от 22 ноября 2024 года от 22 ноября 2024 года содержит 14 причин для отмены отсрочки от мобилизации. 24 Канал публикует полный список этих причин.
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Когда отсрочку могут отменить
При каком условии предоставленная отсрочка подлежит аннулированию:
- окончание срока ее действия;
- завершение критически важным предприятием производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- лишение предприятия, учреждения, организации статуса критически важного, критически важного учреждения государственным органом, который принял решение об определении их критически важным учреждением;
- ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения;
- увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, критически важного предприятия, критически важного учреждения);
- временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с критически важным предприятием, критически важным учреждением;
- обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления средствами Портала Действие;
- обоснованного представления руководителя критически важного предприятия, критически важного учреждения, но не чаще одного раза в пять календарных дней средствами Портала Действие;
- предоставление отсрочки по другим причинам, определенных статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;
- прекращения заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения - для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины;
- невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарного разминирования) по сертифицированным процессом (процессами) на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности;
- несоответствия военнообязанного условиям, указанным в абзаце третьем пункта 8 настоящего Порядка;
- увольнения с должности священнослужителя (по заявлению ГЭСС в электронной форме об аннулировании бронирования военнообязанного работника, что формируется на основе информации, представленной юридическим лицом – религиозной организацией);
- исключение субъекта хозяйствования или работника субъекта хозяйствования из состава бригады поставщиков электронных коммуникационных услуг и построения сетей по технологии xPON.