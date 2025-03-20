Мобилизация в Украине: когда отсрочка может быть аннулирована

Новые правила Кабмина определяют случаи, когда военнообязанные могут потерять отсрочку, даже если она была оформлена ранее. Это касается различных обстоятельств, в частности окончания срока бронирования или изменения в статусе предприятия или организации, где работает лицо.

Постановление КМУ №76 от 22 ноября 2024 года от 22 ноября 2024 года содержит 14 причин для отмены отсрочки от мобилизации. 24 Канал публикует полный список этих причин.

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Когда отсрочку могут отменить

При каком условии предоставленная отсрочка подлежит аннулированию: