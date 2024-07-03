Можно ли получить отсрочку в случае перелома руки: адвокат объяснил

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, однако при определенных условиях военнообязанный может получить отсрочку.

Адвокат Андрей Топчий рассказал, является ли перелом костей причиной для отсрочки от службы. По его словам, это не так.

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Переломы костей входят в Роспись больной

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица, которых признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6 – 12 месяцев, с последующим прохождением военно-врачебной комиссии, не подлежат призыву на военную службу.

Он добавил, что согласно Расписанию болезней к указанному пункту относятся и переломы костей.

Однако постановление "Непригоден к военной службе с пересмотром через 6 – 12 месяцев" принимается во время действия военного положения на основании ряда статей Росписи болезней в случаях, когда для восстановления годности к военной службе нужен срок от 6 до 12 календарных месяцев.

Поэтому основания для предоставления отсрочки от мобилизации вследствие перелома костей отсутствуют,

– подытожил Андрей Топчий.