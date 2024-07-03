Адвокат Андрій Топчій розповів, чи є перелом кісток причиною для відстрочки від служби. За його словами, це не так.

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Переломи кісток входять до Розпису хворою

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи, яких визнано в установленому порядку особами з інвалідністю або згідно з висновком військово-лікарської комісії є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк 6 – 12 місяців, з подальшим проходженням військово-лікарської комісії, не підлягають призову на військову службу.

Він додав, що згідно з Розписом хвороб до зазначеного пункту належать і переломи кісток.

Однак постанова "Непридатний до військової служби з переглядом через 6 – 12 місяців" ухвалюється під час дії воєнного стану на підставі низки статей Розпису хвороб у випадках, коли для відновлення придатності до військової служби потрібен строк від 6 до 12 календарних місяців.

Тому підстави для надання відстрочки від мобілізації внаслідок перелому кісток відсутні,

– підсумував Андрій Топчій.