В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отсрочку для молодежи, которая уже отслужила по контракту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект № 13574.

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Что известно о новой категории отсрочки?

31 июля на сайте парламента зарегистрировали законопроект о внесении изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Им предлагается ввести отсрочку для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 24 лет, которые во время военного положения имели право на отсрочку, но добровольно подписали контракт на один год военной службы и были уволены после его окончания.

В законопроекте указано, что такие граждане не подлежат повторному призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы, если они были уволены после окончания срока контракта или по состоянию здоровья.

Инициатором законопроекта выступила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Заметим, сейчас отсрочку от мобилизации могут получить лица с инвалидностью, те, кто самостоятельно воспитывает детей до 18 лет, ученые, преподаватели, аспиранты, докторанты и лица, которые обеспечивают уход за больными родственниками. Лица от 18 до 24 лет не подлежат мобилизации.