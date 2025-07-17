В Резерв+ готовят новые онлайн-отсрочки: для каких двух категорий

В Резерв+ готовятся новые функции. Сейчас работают над возможностью оформления отсрочки для определенных категорий людей.

О нововведениях в ближайшее время информирует 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерину Черногоренко.

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Как отсрочки добавят в Резерв+?

В Минобороны анонсировали запуск новых онлайн-отсрочек через систему Резерв+. По словам Черногоренко, обновления для нескольких категорий планируют запустить в конце июля – в начале августа 2025 года.

Среди этих категорий:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования, если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

граждане, которые имеют мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы.

Вторая категория людей может воспользоваться услугой при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн – без лишних очередей и привязки к ТЦК,

– говорится в сообщении.

По словам Черногоренко, далее Минобороны планирует расширить функционал сервиса для новых категорий, в частности для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что подать заявку на отсрочку через приложение могут граждане, которые находятся в браке с действующим военнослужащим и имеют с ним общего ребенка в возрасте до 18 лет. В случае, если сервис не позволяет оформить отсрочку, нужно обновить свой статус в реестре.